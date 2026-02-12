FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Caressa: “Ecco da quando Cassano ha iniziato a insultarmi. Adani? Se si levasse…”

social

Caressa: “Ecco da quando Cassano ha iniziato a insultarmi. Adani? Se si levasse…”

Caressa: “Ecco da quando Cassano ha iniziato a insultarmi. Adani? Se si levasse…” - immagine 1
La querelle tra Fabio Caressa, Antonio Cassano e Daniele Adani accende il dibattito calcistico oltre il campo
Redazione1908

La querelle tra Fabio Caressa, Antonio Cassano e Daniele Adani accende il dibattito calcistico oltre il campo. Tutto nasce da vecchie dichiarazioni, interpretate diversamente e trasformate in scintille mediatiche. Caressa rivendica il diritto al confronto, ma critica i toni eccessivi. Uno scontro di visioni e caratteri che racconta quanto il calcio, in TV, sia ormai anche spettacolo dialettico. Caressa ha spiegato da dove nasce la questione con i due ex calciatori: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Ziliani incredulo: “Mancano pochi giorni a Inter-Juventus e giornali e siti parlano...
Longhi durissimo: “Paragonare Bartesaghi a Dimarco non è giornalismo. E’...

© RIPRODUZIONE RISERVATA