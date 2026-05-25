"Juve e Milan restano fuori giustamente per quello che hanno fatto negli ultimi due mesi. Il Milan ha combinato qualcosa d'incredibile, non si può in dieci partite fare sei sconfitte. Dei numeri assurdi, tenendo conto che giocavi una volta a settimana. E' arrivata stanca più di testa, non può essere fisicamente visto che aveva un solo impegno".

"Aveva sempre sold-out in casa poi. All'andata il Milan ha detto bene, gli giravano gli episodi, al ritorno invece questa fortuna è venuta meno. Allegri? Ho visto le statistiche, ha sempre avuto squadre forti, è bravo nella gestione del gruppo, quando invece ha avuto squadre normali ha dimostrato tutte le sue difficoltà. Sono molto arrabbiato, ci tengo al Milan ma credo sia giusto ripartire ora, non da lui".