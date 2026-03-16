Il calciatore rossonero ha commentato la sconfitta con la Lazio ai microfoni di Mediaset e si è soffermato sulla lotta scudetto

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 18:16)

Koni De Winter, difensore del Milan, dopo la gara con la Lazioha parlato pure ai microfoni di SportMediaset e ha detto la sua sulla sfida e pure sulla lotta per lo scudetto che dopo la sconfitta contro i biancocelesti vede i rossoneri a meno otto dall'Inter e ha in chiave qualificazione Champions il Napoli a meno uno e il Como a meno 6.

-Forse si è parlato troppo della possibile riduzione del gap con l'Inter: c'era anche questo in fondo all'anima nella partita con la Lazio?

Certo che c'era questo pensiero nell'ambiente, ma abbiamo affrontato la gara come le altre. Nel primo tempo siamo andati in difficoltà anche per merito loro. Guardiamo avanti, alla prossima partita.

-La rimonta quindi adesso è preclusa?

Noi stiamo affrontando il campionato come all'inizio, partita dopo partita. Certo che a volte si guarda il calendario, ma guardiamo partita dopo partita, cerchiamo di fare così.

-Cosa è mancato con la Lazio?

Penso che abbiamo sbagliato molto tecnicamente e loro sono ripartiti forte. Anche merito loro che hanno fatto

-Guardarsi le spalle?

Bisogna fare meglio ogni gara e raccogliere più punti possibili: poi vediamo cosa succede.