“L’abbiamo sempre detto qui: l’Inter se perde il campionato è un fallimento, è talmente superiore alle altre, di tanto anche… La squadra ha fiducia e consapevolezza, soprattutto in Italia. Decide il ritmo, come gestire la partita proprio… Ha fatto una gara di qualità buona, neanche top. Lautaro non è in forma, Thuram non ha fatto una grande partita, ma loro fanno giocare bene la squadra.