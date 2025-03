Presto anche lui incontrerà il Feyenoord. Non perché deve giocarci contro come l'Inter ma perché vorrebbe entrare a far parte dell'accademia del club olandese. Parliamo di Luc Castaignos, ex giocatore nerazzurro, che a 32 anni ha deciso di dire basta alla sua carriera per i troppi infortuni. Ma il calcio resta la sua vita e per questo ora studia da allenatore. A Milano è arrivato a 18 anni, aveva segnato già 15 gol con la maglia della squadra olandese ma è rimasto solo un anno. «Sono andato al Twente, pensavo fosse il posto giusto per crescere, ma poi sono tornato all'estero. All'Eintracht sembrava stesse andando tutto bene ma mi sono infortunato. Allo Sporting dovevo guadagnarmi il posto contro Bas Dost. Poi sono andato in Corea del Sud e ho giocato anche nella Serie B tedesca. A giugno sono rimasto senza squadra, così ho deciso di fermarmi», ha raccontato a La Gazzetta dello Sport.