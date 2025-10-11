Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Santiago Castro ha toccato diversi temi. L'attaccante del Bologna ha ammesso di aver ricevuto una chiamata dall'Al Hilal allenato da Simone Inzaghi. "Sì, mi hanno chiamato. E’ vero. Ma ho voluto restare qui per completare la mia crescita e perché è da qui che voglio tornare in Nazionale e magari vivere quello che è il mio sogno: il Mondiale".