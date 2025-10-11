FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Castro: “Inter? Sempre pensato al Bologna. Lautaro grandissimo giocatore. I paragoni…”

news

Castro: “Inter? Sempre pensato al Bologna. Lautaro grandissimo giocatore. I paragoni…”

Castro: “Inter? Sempre pensato al Bologna. Lautaro grandissimo giocatore. I paragoni…” - immagine 1
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Santiago Castro ha toccato diversi temi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Santiago Castro ha toccato diversi temi. L'attaccante del Bologna ha ammesso di aver ricevuto una chiamata dall'Al Hilal allenato da Simone Inzaghi. "Sì, mi hanno chiamato. E’ vero. Ma ho voluto restare qui per completare la mia crescita e perché è da qui che voglio tornare in Nazionale e magari vivere quello che è il mio sogno: il Mondiale". 

Castro: “Inter? Sempre pensato al Bologna. Lautaro grandissimo giocatore. I paragoni…”- immagine 2
Getty Images

L’hanno accostata a Inter, Chelsea, Juve: e lei? 

—  

"Ho sempre pensato al Bologna. Contento di poterlo fare. In questo Bologna ci si diverte giocando a calcio. E quando ti diverti le cose vengono meglio". 

Castro: “Inter? Sempre pensato al Bologna. Lautaro grandissimo giocatore. I paragoni…”- immagine 3
Getty Images

Dal gennaio 2024 lei è migliorato un bel po’: i paragoni con Lautaro l’hanno aiutata o “agitata”? 

—  

"Parliamo di paragoni con un grandissimo giocatore, è solo un onore. Li ho ascoltati, accettati ma io voglio essere io".

(Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Capello: “Scudetto? Lottano in 4. Chivu ha capito dove mettere le mani e i...
Estonia-Italia, Gattuso: “Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA