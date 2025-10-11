Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Santiago Castro ha toccato diversi temi. L'attaccante del Bologna ha ammesso di aver ricevuto una chiamata dall'Al Hilal allenato da Simone Inzaghi. "Sì, mi hanno chiamato. E’ vero. Ma ho voluto restare qui per completare la mia crescita e perché è da qui che voglio tornare in Nazionale e magari vivere quello che è il mio sogno: il Mondiale".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Castro: “Inter? Sempre pensato al Bologna. Lautaro grandissimo giocatore. I paragoni…”
news
Castro: “Inter? Sempre pensato al Bologna. Lautaro grandissimo giocatore. I paragoni…”
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Santiago Castro ha toccato diversi temi
L’hanno accostata a Inter, Chelsea, Juve: e lei?—
"Ho sempre pensato al Bologna. Contento di poterlo fare. In questo Bologna ci si diverte giocando a calcio. E quando ti diverti le cose vengono meglio".
Dal gennaio 2024 lei è migliorato un bel po’: i paragoni con Lautaro l’hanno aiutata o “agitata”?—
"Parliamo di paragoni con un grandissimo giocatore, è solo un onore. Li ho ascoltati, accettati ma io voglio essere io".
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA