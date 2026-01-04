Il suo gol nel finale non è bastato a rimettere in partita il Bologna contro una grande Inter. Santiago Castro, attaccante rossoblù, ha parlato così a DAZN:
"Dobbiamo rialzarci, pensare a noi e pensare alla partita di mercoledì. Il centravanti vuole fare sempre gol, ma prima bisogna pensare alla squadra. Non abbiamo fatto la partita che volevamo fare, ma ora dobbiamo pensare alla gara di mercoledì, che è uno scontro diretto per il nostro obiettivo, l'Europa (contro l'Atalanta, ndr)".
"Credo che posso migliorare in tutti gli aspetti. Ho 21 anni e devo ascoltare i consigli, ora devo continuare a lottare per la squadra, i gol arriveranno. Non sono uno che impazzisce se non segna, si può aiutare la squadra in tanti modi".
(Fonte: DAZN)
