Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Bologna 3-1, Yann Bisseck ha parlato così:
Bisseck: "Gara top, peccato per il gol subito. Ruolo? Da braccetto mi piace. Lautaro…"
Bisseck: “Gara top, peccato per il gol subito. Ruolo? Da braccetto mi piace. Lautaro…”
L'Inter vince 3-1 contro il Bologna e si riprende il primo posto in classifica: le parole di Bisseck a Dazn
"Sto bene, abbiamo vinto e siamo tutti contenti. Abbiamo fatto una grande gara, non mi fa bene il gol preso ma può capitare"
Lautaro—
"Lui è così, è argentino. Gli argentini sono così, un po' strani (ride, ndr). E' un grande capitano, gioca sempre per la squadra, sono contento di averlo come capitano"
Ruolo—
"Da centrale c'è la responsabilità di tenere la linea alta, come braccetto in questo sistema di gioco è importante salire in avanti. Penso di avere qualità, oggi ho fatto bene, si può fare sempre meglio"
