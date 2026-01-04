Bisseck a InterTV: “Peccato per il gol. Abbiamo grande qualità e se la mettiamo in campo…”

I nerazzurri schiantano il Bologna dal punto di vista del gioco e delle occasioni create con un passivo che non rende probabilmente il giusto merito alla squadra di Chivu che avrebbe potuto dilagare se non avesse trovato di fronte un Ravaglia in stato di grazia. Queste le parole Bisseck di rilaciate nel post partita ai microfoni di InterTV: "Penso che abbiamo fatto veramentr bene con la palla, abbiamo creato tanto dobbiamo sfruttare meglio ma possiamo essere contenti. Quel gol non deve capitare ma siamo felici. Posso migliorare ma per stasera sono contento. Siamo forti e lo sappiamo non dobbiamo sottovalutare nessuno e se mettiamo la nostra qualità potremmo avere soddisfazioni"