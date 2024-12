Ha raccontato di quella Lazio speciale, fatta di uomini che hanno fatto la storia del calcio italiano e non solo. Da Stankovic, fino a Mihajlovic, passando per Inzaghi, Simeone e Veron.Lucas Castroman faceva parte di quella squadra lì, una formazione amatissima dai tifosi biancocelesti. E ha parlato anche del suo rapporto con Roberto Mancini e di un episodio che li ha riguardati nel 2003 quando l'ex ct sedeva in panchina.