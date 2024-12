L'ex giocatore biancoceleste, che oggi gestisce la santeria di famiglia in Argentina, racconta dell'esperienza della Lazio insieme a tanti talenti

Ha giocato nella Lazio con Inzaghi, Stankovic, Simeone e Mihajlovic e tra i suoi allenatori c'è stato il suo ex compagno Roberto Mancini. Ora l'ex laziale Lucas Castroman aiuta i suoi fratelli con la santeria di famiglia in Argentina. «Ma voglio fare l'allenatore», dice. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni aneddoti della squadra biancoceleste e ha parlato proprio del suo ex compagno, Simone Inzaghi, oggi allenatore dell'Inter.