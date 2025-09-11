Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoJuve. Queste le sue parole verso il big match di sabato sera

Marco Astori Redattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 21:46)

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoJuve. Queste le sue parole verso il big match di sabato sera: "Quella di sabato sarà una partita molto combattuta. Entrambe le squadre giocheranno per dominare il match, l'Inter a differenza della Juventus non ha cambiato molto ed è una squadra più accorta e omogenea. La Juve, però, è più compatta dell'anno scorso".

La Juve, anche per via dell'incontro che si giocherà allo Stadium, può essere indicata come favorita?

"Cambia sinceramente poco, l'Inter farà la stessa partita che avrebbe giocato a San Siro. Come la Juve del resto, a prescindere. Ho giocato a calcio e posso dire che io avevo questa mentalità, e penso che sia presente anche oggi".

Che segnale darebbe la Juve in caso di vittoria nel derby d'Italia?

"Ma credo che la Juve abbia già dato un segnale importante, è partita molto bene e soprattutto è diversa dall'anno scorso. Ha recuperato un grande difensore come Bremer, in mezzo al campo c'è una forza della natura come Thuram e in avanti c'è un Vlahovic particolarmente ispirato. Sarà il suo anno? Magari entrando dalla panchina è un po' più libero di testa. Openda e Zhegrova sono forti, ma dovranno ambientarsi in fretta".

Come finirà Juve-Inter?

"Gli juventini vorrebbero l'1, ma come dico sempre: chi è più bravo, vincerà".