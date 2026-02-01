Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Cremonese-Inter, il difensore Ceccherini ha rilasciato queste dichiarazioni:
Cremonese, Ceccherini: "Sappiamo la forza dell'Inter, dobbiamo aumentare i giri"
Cremonese, Ceccherini: “Sappiamo la forza dell’Inter, dobbiamo aumentare i giri”
Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Cremonese-Inter, il difensore Ceccherini ha rilasciato queste dichiarazioni
"Sappiamo la forza dell'Inter, è una grandissima squadra. Dobbiamo aumentare i giri ed essere aggressivi, perché loro possono sempre sbloccare il match".
"Dobbiamo limitare gli errori e cercare di sfruttare le occasioni che avremo. La continuità fa la differenza. E' difficile farsi trovare sempre pronti quando si gioca poco, ma quando il mister mi schiera faccio il massimo, sempre".
(Fonte: DAZN)
