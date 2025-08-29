FC Inter 1908
Champions, Slot sul sorteggio del Liverpool: “Giocare contro l’Inter dimostra…”

Il Liverpool sfiderà - tra le altre - l'Inter di Cristian Chivu a San Siro. Il tecnico: "Sarà un cammino esaltante"
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Arne Slot ha commentato con soddisfazione e realismo il sorteggio di Champions League, definendo il calendario “stimolante ed entusiasmante”.

I Reds hanno scoperto i loro otto avversari nella fase di lega durante il sorteggio UEFA tenutosi giovedì pomeriggio a Monaco. Il Liverpool ospiterà ad Anfield Real Madrid, Atletico Madrid, PSV Eindhoven e Qarabag, mentre giocherà in trasferta contro Inter, Eintracht Francoforte, Marsiglia e Galatasaray.

LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 25: Arne Slot, manager of Liverpool looks on during the Premier League match between Liverpool FC and Brentford FC at Anfield on August 25, 2024 in Liverpool, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Poco dopo l’estrazione, Slot ha dichiarato ai canali ufficiali del Liverpool:

“La prima cosa da dire è che, come la scorsa stagione, si tratta di un sorteggio molto impegnativo, ma lo sapevamo: in Champions League, soprattutto con il nuovo formato, non esistono sorteggi facili. Allo stesso tempo è un sorteggio davvero entusiasmante, pieno di grandi partite sia in casa che fuori.

Accogliere di nuovo il Real Madrid ad Anfield sarà qualcosa di speciale. La partita dello scorso anno è stata memorabile e mi aspetto lo stesso anche questa volta. Sono sicuro che sarà una sfida che attirerà l’attenzione di tutto il mondo. A livello personale, è sempre bello affrontare una squadra olandese come il PSV Eindhoven, campione per due anni consecutivi. Lo stesso vale per il Galatasaray, che ha vinto tre titoli di fila in Turchia, e per il Qarabag, campione dell’Azerbaigian".

(Getty Images)

Il tecnico dei Reds ha aggiunto:

"Giocare contro club del calibro di Inter, Atletico Madrid, Eintracht Francoforte e Marsiglia dimostra la forza di questa competizione. Nessuna delle nostre partite sarà semplice, questo è evidente, ma sono certo che i nostri tifosi attendano con entusiasmo tutte le sfide ad Anfield e le trasferte, che si disputeranno in grandi stadi con un pubblico appassionato e caloroso. I tifosi saranno entusiasti, e lo siamo anche noi. Ci aspetta un calendario molto fitto, in patria e in Europa, ma siamo pronti e motivati ad affrontare tutte le sfide che ci attendono.”

