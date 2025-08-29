Il Liverpool sfiderà - tra le altre - l'Inter di Cristian Chivu a San Siro. Il tecnico: "Sarà un cammino esaltante"

Alessandro De Felice Redattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 02:02)

Arne Slot ha commentato con soddisfazione e realismo il sorteggio di Champions League, definendo il calendario “stimolante ed entusiasmante”.

I Reds hanno scoperto i loro otto avversari nella fase di lega durante il sorteggio UEFA tenutosi giovedì pomeriggio a Monaco. Il Liverpool ospiterà ad Anfield Real Madrid, Atletico Madrid, PSV Eindhoven e Qarabag, mentre giocherà in trasferta contro Inter, Eintracht Francoforte, Marsiglia e Galatasaray.

Poco dopo l’estrazione, Slot ha dichiarato ai canali ufficiali del Liverpool:

“La prima cosa da dire è che, come la scorsa stagione, si tratta di un sorteggio molto impegnativo, ma lo sapevamo: in Champions League, soprattutto con il nuovo formato, non esistono sorteggi facili. Allo stesso tempo è un sorteggio davvero entusiasmante, pieno di grandi partite sia in casa che fuori.

Accogliere di nuovo il Real Madrid ad Anfield sarà qualcosa di speciale. La partita dello scorso anno è stata memorabile e mi aspetto lo stesso anche questa volta. Sono sicuro che sarà una sfida che attirerà l’attenzione di tutto il mondo. A livello personale, è sempre bello affrontare una squadra olandese come il PSV Eindhoven, campione per due anni consecutivi. Lo stesso vale per il Galatasaray, che ha vinto tre titoli di fila in Turchia, e per il Qarabag, campione dell’Azerbaigian".

Il tecnico dei Reds ha aggiunto:

"Giocare contro club del calibro di Inter, Atletico Madrid, Eintracht Francoforte e Marsiglia dimostra la forza di questa competizione. Nessuna delle nostre partite sarà semplice, questo è evidente, ma sono certo che i nostri tifosi attendano con entusiasmo tutte le sfide ad Anfield e le trasferte, che si disputeranno in grandi stadi con un pubblico appassionato e caloroso. I tifosi saranno entusiasti, e lo siamo anche noi. Ci aspetta un calendario molto fitto, in patria e in Europa, ma siamo pronti e motivati ad affrontare tutte le sfide che ci attendono.”