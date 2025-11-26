Al termine di Atletico Madrid-Inter , Diego Simeone ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'allenatore dei colchoneros: "Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, molto forte, una delle migliori in Champions. Avevamo un piano per cercare di contenere il loro gioco, nel primo tempo avevamo a centrocampo molta gente con forza per recuperare palloni e partire in contropiede".

"Loro giocano molto bene, nel primo tempo hanno avuto situazioni importanti, noi abbiamo difeso abbastanza bene, Noi nel secondo tempo, a parte i primi 10', abbiamo iniziato a cambiare il senso della partita. Loro potevano vincerla in contropiede alla fine. Sapevamo che dovevamo sostenere la squadra a centrocampo, loro soffrono i passaggi alle spalle sulle fasce, nel secondo tempo ho sentito che avevamo bisogno di qualche cambio".