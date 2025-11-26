Bonny a InterTV: “Oggi fa male perchè mancava poco. Non dobbiamo abbassare la testa”

Quinta giornata della League Phase di Champions League con i nerazzurri che capitolano al Metropolitano affondati dal gol di Gimenez arrivato nei minuti di recupero. Una gara ben giocata dai ragazzi di Chivu che però non riescono a portare a casa punti e trovano la prima sconfitta in Champions LEague. Queste le parole di Bonny nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Oggi fa male perchè mancava poco alla fine e abbiamo pagato per dei dettagli. Si poteva fare di più per portare 3 punti a casa, proviamo a dare sempre tutto per la squadra, manca poco e si può dare ancora di più. Ora con il Pisa dobbiamo prenderci 3 punti, si gioca ogni tre giorni, non dobbiamo abbassare la testa, sempre concentrati"