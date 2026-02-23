Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato gli errori arbitrali in Atalanta-Napoli e ha parlato anche di Inter e del suo presidente Giuseppe Marotta nel suo editoriale in onda nel corso della trasmissione 'Campania Sport' su Canale 21:

“Questo calcio non ha più senso, è tutto affidato al caso. Aprite la strada ai fessi, i complottisti, che non si rendono conto che andare contro Atalanta e Como vuol dire andare contro i potenti. La Juventus, la Roma, il Napoli, il Milan, l’Inter. […] Siete ancora del parere che esiste la Marotta League per cui Marotta governa tutto? L’Inter sta vincendo il campionato perché le vince tutte. Ieri le hanno annullato una rete per un centimetro. Se si parla di “Marotta League”, lui è talmente ‘fesso’ che se comanda e ha tutto sotto controllo perde 2 scudetti negli ultimi 3 anni? Non ho mai visto una persona che comanda e perde. Uno che ha tutto sotto controllo, come Moggi, vince, non perde. Non posso proprio seguire questa teoria del complotto”.