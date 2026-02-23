Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "A valori l'Inter è superiore al Bodo , forse l'ha sottovalutata all'andata. Ma l'Inter ha dimostrato che con le medio-piccole, con tutto rispetto anche per il Bodo, può ribaltarla. Servirà fare due gol e credo sia alla portata".

"Primato dell'Inter merito della sua forza o sono mancate le rivali? È la squadra più attrezzata dall'inizio e lo sta dimostrando. Ha perso gli scontri diretti ma le altre le ha macinate tutte. Riesce a sopperire bene alle assenze".