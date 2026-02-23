Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "A valori l'Inter è superiore al Bodo, forse l'ha sottovalutata all'andata. Ma l'Inter ha dimostrato che con le medio-piccole, con tutto rispetto anche per il Bodo, può ribaltarla. Servirà fare due gol e credo sia alla portata".
Paganin: “Inter superiore al Bodo, può farcela. Campionato? È la squadra più attrezzata”
I nerazzurri, dopo aver perso 3-1 in Norvegia nell'andata del playoff di Champions League, sono chiamati alla rimonta
"Primato dell'Inter merito della sua forza o sono mancate le rivali? È la squadra più attrezzata dall'inizio e lo sta dimostrando. Ha perso gli scontri diretti ma le altre le ha macinate tutte. Riesce a sopperire bene alle assenze".
