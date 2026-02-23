Dal canale ufficiale dell'Inter l'intervista all'esterno sinistro alla vigilia della sfida di Champions

Federico Dimarco anche a Inter TV (dopo essere stato accanto a Chivu nella conferenza stampa della vigilia) ha parlato della gara di ritorno dei play-off di Champions contro il Bodo e ha ribadito un concetto essenziale sul suo momento super positivo: quello che conta è sempre quanto un momento positivo sia utile alla squadra.

-Stai avendo una stagione molto positiva e anche contro il Lecce dai dato il tuo contributo fondamentale. Quanto può essere importante a livello mentale questa condizione in vista di una gara molto difficile come quella contro il Bodo?

A livello personale conta relativamente. Se fare assist o gol porta risultati all'Inter bene, se sono fini a sé stessi non mi importa nulla. Domani sera dovremo fare una partita d'attacco per recuperare i gol incassati all'andata.

-Che partita ti aspetti a San Siro dato il tifo anche?

Sarà una gara diversa dell'andata. Dovremo fare per la maggior parte del tempo una partita molto offensiva e fare attenzione alle loro ripartenze che puoi subire e che il nostro avversario ha fatto vedere in questa Champions.

(Fonte: ITV)