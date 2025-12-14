Bisseck a InterTV: “Abbiamo dominato la gara, peccato per il gol preso”

Il campionato dell'Inter riparte da Genova contro la squadra di De Rossi. I nerazzurri superano la squadra di De Rossi per 2 a 1 grazie alle reti messe a segno da Bisseck e Lautaro. Nella ripresa il gol di Vitinha rimette in carreggiata il Grifone che si deve però arrendere. L'Inter torna in vetta al campionato e adesso arriva il momento della Supercoppa. Queste le parole di Bisseck al termine del match raccolte dai microfoni di InterTV: "Siamo molto contenti, abbiamo fatto una bella gara, conta la vittoria. Il gol? un mix di fortuna e merito mio, sono contento di aiutare la squadra è sempre bello fare gol. Sempre bene segnare presto, avevamo contro un avversario forte ma abbiamo dominato la gara, peccato per il gol preso, dobbiamo migliorare ma siamo felici"
