Chivu a InterTV: “Non si vinceva qui da 5 anni e lo abbiamo fatto. Vogliamo vincere un trofeo”

Il campionato dell'Inter riparte da Genova contro la squadra di De Rossi. I nerazzurri superano la squadra di De Rossi per 2 a 1 grazie alle reti messe a segno da Bisseck e Lautaro. Nella ripresa il gol di Vitinha rimette in carreggiata il Grifone che si deve però arrendere. L'Inter torna in vetta al campionato e adesso arriva il momento della Supercoppa. Queste le parole di mister Chivu al termine del match raccolte dai microfoni di InterTV: "Ci portiamo a casa la prestazione quello che abbiamo fatto vedere, la qualità il carattere. Sono 5 anni che non si vinceva e lo abbiamo fatto anche soffrendo un po' alla fine, avremmo potuto fare il 3 a 1, ci siamo rimboccati le maniche. La squadra ha fatto la sua prestazione, magari potevamo essere più incisivi ma non abbiamo sofferto più di tanto nonostante loro avessero tante punte in campo. Supercoppa? E' una competizione importante la vogliamo onorare e vogliamo vincere un trofeo"