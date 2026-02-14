Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato così prima della sfida contro l'Inter: "Speriamo di dare una mano a questo campionato a tenerlo aperto così anche le altre sono contente: ma l'Inter è la squadra più forte ormai da tanti anni e va dato merito alla società che ha costruito una squadra forte. Non sorprende siano lì e sarà una partita difficile ma anche bella da giocare. Spero di vedere una conferma delle prestazioni degli ultimi mesi limitando gli errori che stiamo pagando a caro prezzo: contro la squadra più forte del campionato sarebbe importante.
Chiellini: “Inter la più forte da anni. Speriamo di tenere aperto il campionato così le altre…”
A Sky Sport, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato così prima della sfida contro l'Inter
Abbiamo sempre giocato con questi giocatori, la partita la giochiamo con le nostre caratteristiche: puntiamo sul gioco, non sulla fisicità contro i loro difensori perché hanno qualcosa in più. Cercheremo di portarli in zone scomode dove possono essere meno efficaci: se giochiamo a lanci lunghi non ne prendiamo una.
Koopmeiners? Ha fatto un'ottima partita contro la Lazio, sfortunato sul gol annullato: sta bene, si sta allenando bene. Deve ancora riuscire a fare quello che ha fatto vedere all'Atalanta ma siamo contenti del suo apporto ed è tranquillo, non si lamenta. E' pronto e farà sicuramente parte della partita nel secondo tempo".
