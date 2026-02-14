FC Inter 1908
Kelly: “Gol all’andata contro l’Inter? Vorrei rifarlo oggi. Tutti sanno che…”

Cresce l'attesa per Inter-Juventus: ecco le parole di Kelly ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio
Matteo Pifferi 

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Juventus, Lloyd Kelly ha parlato così del match di San Siro:

"Tutti sanno l'importanza del match, ad inizio anno è stato un match emozionante, dobbiamo dare il 100% per migliorare e portare a casa un buon risultato"

"Gol all'andata? Sono stato felice per aver dato il mio contributo alla squadra, voglio farlo anche oggi. Sono un difensore e voglio aiutare comunque la mia squadra"

