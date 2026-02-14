Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Juventus, Lloyd Kelly ha parlato così del match di San Siro:

"Tutti sanno l'importanza del match, ad inizio anno è stato un match emozionante, dobbiamo dare il 100% per migliorare e portare a casa un buon risultato"

"Gol all'andata? Sono stato felice per aver dato il mio contributo alla squadra, voglio farlo anche oggi. Sono un difensore e voglio aiutare comunque la mia squadra"