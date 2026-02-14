FC Inter 1908
Marotta: “Chivu? Mai cercato altri, diretti su di lui! Anno scorso ci deve far capire che…”

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così prima della sfida contro la Juve
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così prima della sfida contro la Juve: "Una vittoria confermerebbe le ultime prestazioni ottime e incrementare il ruolino di marcia: sarebbe un atto di determinazione verso le partite ancora da affrontare. Sappiamo che giochiamo con un avversario di tutto rispetto, sarà una bella partita e spero in un risultato molto positivo.

Se ci aspettavamo di arrivare qui in testa e con questo vantaggio? Sapevamo che la squadra fosse forte: l'andata è stata condizionata da alcuni episodi nel finale, perché la partita è stata molto positiva. Sapevamo di occupare un ruolo di prestigio: è ancora un momento interlocutorio, non ci culliamo della classifica. Siamo convinti delle prestazioni ed è lì il nocciolo della serata: confermare quanto fatto.

Chivu? Devo dire che non è stata una scelta casuale: l'abbiamo ponderata conoscendo l'uomo negli anni passati e conoscendo l'allenatore nelle giovanili e l'ex calciatore. C'erano tanti valori che rappresentava: non abbiano dovuto fare un confronto con altri, siamo andati diretti su di lui perché sapevamo cosa rappresentasse. In positivo ci ha sicuramente sorpreso, ma è un allenatore che ha tanti valori ed sarà sicuramente protagonista tra gli allenatori.

Meglio quest'anno che l'anno scorso? Anche l'anno scorso eravamo così, forse l'esperienza ci è servita e spero ci servirà per capire che come Inter siamo tenuti ad ottenere il massimo da tutte le competizioni. Oggi siamo in tutte e vogliamo andare in fondo: dipenderà da noi ma anche dagli avversari. Quando dico dipenderà da noi significa ponderare l'aspetto psico-fisico perché oggi ha un ruolo importante. E su questo Chivu è molto attento, usa i giocatori con un turnover molto intelligente".

