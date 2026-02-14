Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così prima della sfida contro la Juve

Marco Astori Redattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 20:19)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così prima della sfida contro la Juve: "Una vittoria confermerebbe le ultime prestazioni ottime e incrementare il ruolino di marcia: sarebbe un atto di determinazione verso le partite ancora da affrontare. Sappiamo che giochiamo con un avversario di tutto rispetto, sarà una bella partita e spero in un risultato molto positivo.

Se ci aspettavamo di arrivare qui in testa e con questo vantaggio? Sapevamo che la squadra fosse forte: l'andata è stata condizionata da alcuni episodi nel finale, perché la partita è stata molto positiva. Sapevamo di occupare un ruolo di prestigio: è ancora un momento interlocutorio, non ci culliamo della classifica. Siamo convinti delle prestazioni ed è lì il nocciolo della serata: confermare quanto fatto.

Chivu? Devo dire che non è stata una scelta casuale: l'abbiamo ponderata conoscendo l'uomo negli anni passati e conoscendo l'allenatore nelle giovanili e l'ex calciatore. C'erano tanti valori che rappresentava: non abbiano dovuto fare un confronto con altri, siamo andati diretti su di lui perché sapevamo cosa rappresentasse. In positivo ci ha sicuramente sorpreso, ma è un allenatore che ha tanti valori ed sarà sicuramente protagonista tra gli allenatori.

Meglio quest'anno che l'anno scorso? Anche l'anno scorso eravamo così, forse l'esperienza ci è servita e spero ci servirà per capire che come Inter siamo tenuti ad ottenere il massimo da tutte le competizioni. Oggi siamo in tutte e vogliamo andare in fondo: dipenderà da noi ma anche dagli avversari. Quando dico dipenderà da noi significa ponderare l'aspetto psico-fisico perché oggi ha un ruolo importante. E su questo Chivu è molto attento, usa i giocatori con un turnover molto intelligente".