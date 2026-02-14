Il commento, prima del fischio d'inizio, del dirigente della Juve

14 febbraio 2026

Giorgio Chiellini, su DAZN, ha detto la sua prima della sfida tra Inter e Juventus. Queste le parole del dirigente bianconero: «Juve bella ma a volte non ottiene risultati? Penso conti innanzitutto la prestazione e su quelle siamo continui. Farlo a San Siro contro la formazione più forte del campionato sarebbe una conferma importante per noi stessi. Poi chiaro che bisogna limitare gli errori, correggerli quando capitano. Un risultato sarebbe importante per classifica e morale. Ma la prestazione viene prima: qui a Milano contro l'Inter sarebbe una conferma di quanto stiamo facendo».

-Contro il Napoli abbiamo visto Mckennie scalare da quinto a destra. Potremo rivederlo stasera?

Può capitare, vedremo come si accoppieranno i giocatori. Giocano in modo diverso rispetto al Napoli. Il calcio è talmente fluido e di movimento: dovremo essere bravi ad adattarci. Lui ha la capacità di poter ricoprire più ruoli e adattarsi velocemente. La zona è quella. Poi vedremo se fronteggerà Dimarco o se andrà su altri calciatori.

-Come si difende su quei due, Thuram e a Lautaro?

A Marcus va tolta la profondità, è bravo nell'allungare la squadra, se riusciamo a scappare un attimo prima e riusciamo a far bene in preventiva è importante. Lautaro è pericoloso negli ultimi venti metri, un giocatore che lontano dalla porta puoi tenerlo meno d'occhio e lasciargli palla ma in area è un killer e incredibile. Bisogna tenere l'attacco sul primo palo perché l'attacco là davanti è fortissimo.

-Dirigente ma quando parliamo di calcio ti illumini...

Se mi parlate di difendere soprattutto. Thuram non l'ho conosciuto ma Lautaro ha avuto una crescita esponenziale soprattutto per come guida la squadra. Quei movimenti li faceva già anni fa.

