Marotta: “Scontri diretti? Nessun tarlo. Sconfitte casuali. Ma le prestazioni…”

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta - ai microfoni di DAZN - ha parlato prima di Inter-Juve. «La squadra sta dimostrando di essere la più brava ma manca una vittoria in una gara importante? Affrontiamo questa partita sapendo di essere primi in classifica ma soprattutto conta la prestazione che offriamo. Abbiamo un ruolino di marcia che ha portato diverse vittorie convincenti per prestazione. Siamo in una fase interlocutoria del campionato: tanti punti a disposizione, tante gare da giocare. È uno scontro diretto ma dobbiamo dare conferma su quanto di buono abbiamo fatto».

-Ma lascia un tarlo questa cosa degli scontri diretti non vinti?

No, non c'è un tarlo. Se esaminiamo le sconfitte che abbiamo incassato negli scontri diretti, a parte che con la Roma abbiamo vinto, sono frutto di casualità, di episodi consumati nella fase finale delle partite. Ma le prestazioni sono sempre convincenti e dobbiamo partire proprio ragionamento: non siamo stati messi sotto da nessuno.

-Sfida speciale per lei visto che è una sfida da ex. E che effetto le fa vedere Spalletti sulla panchina della Juve?

Il mondo dello sport è bello perché al di là delle sfide sul campo si ha sempre a che fare con amici. Affronto le gare contro le mie ex squadre sempre con grande riconoscenza. sono state tutte società da cui ho avuto fiducia e che mi hanno aiutato a crescere. Non posso dimenticare la mia esperienza alla Juve e c'è stima per Spalletti, tra i più grandi allenatori in grande circolazione. Rispetto e stima ci sono sempre.

