"Non si può parlare di calcio dopo un episodio così, dopo quello che è successo oggi diventa difficile. E' successo qualcosa di inaccettabile, l'ennesimo di questa stagione. Probabilmente da domani si cambierà anche il VAR, perché non si può più fare così: non si può cambiare una partita del genere, il livello non è adeguato a una partita così. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo e che abbiamo dato in altre occasioni. Bisogna cambiare subito e non procrastinare come spesso accade nel calcio. Se ho parlato con La Penna? No, non gli abbiamo parlato. E' da inizio anno che tutti abbiamo messo in evidenza che non c'è una struttura adeguata. Non si più continuare così, ogni settimana c'è una squadra diversa che subisce un episodio".