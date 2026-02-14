Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha commentato così a Sky Sport l'espulsione di Pierre Kalulu contro l'Inter: "Parlo come club: siamo imbarazzati, è imbarazzante quello che è successo oggi. Non può succedere ancora, stasera è successo quello che sta succedendo da tutta la stagione: tutto il mondo guardava, è semplicemente imbarazzante.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Comolli: “Imbarazzante quanto successo, non si parli di calcio. Totalmente inaccettabile”
news
Comolli: “Imbarazzante quanto successo, non si parli di calcio. Totalmente inaccettabile”
Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha commentato così a Sky Sport l'espulsione di Pierre Kalulu
All'intervallo con La Penna? E' molto difficile accettare ingiustizie come questa, è molto difficile. Ho parlato con Modesto e Chiellini: siamo delusi. Non ho parlato con la squadra, hanno combattuto molto bene: ma non si parla di calcio oggi. I giocatori sono delusi, l'allenatore contrariato: è inaccettabile, totalmente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA