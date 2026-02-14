FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Comolli: “Imbarazzante quanto successo, non si parli di calcio. Totalmente inaccettabile”

news

Comolli: “Imbarazzante quanto successo, non si parli di calcio. Totalmente inaccettabile”

Comolli: “Imbarazzante quanto successo, non si parli di calcio. Totalmente inaccettabile” - immagine 1
Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha commentato così a Sky Sport l'espulsione di Pierre Kalulu
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha commentato così a Sky Sport l'espulsione di Pierre Kalulu contro l'Inter: "Parlo come club: siamo imbarazzati, è imbarazzante quello che è successo oggi. Non può succedere ancora, stasera è successo quello che sta succedendo da tutta la stagione: tutto il mondo guardava, è semplicemente imbarazzante.

Comolli: “Imbarazzante quanto successo, non si parli di calcio. Totalmente inaccettabile”- immagine 2
Getty Images

All'intervallo con La Penna? E' molto difficile accettare ingiustizie come questa, è molto difficile. Ho parlato con Modesto e Chiellini: siamo delusi. Non ho parlato con la squadra, hanno combattuto molto bene: ma non si parla di calcio oggi. I giocatori sono delusi, l'allenatore contrariato: è inaccettabile, totalmente".

Leggi anche
Bisseck a InterTV: “A volte il calcio si decide nella testa ma dobbiamo migliorare”
Bisseck: “Juve brava. Vinto con un po’ di fortuna. Restiamo concentrati sul...

© RIPRODUZIONE RISERVATA