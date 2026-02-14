Bisseck a InterTV: “A volte il calcio si decide nella testa ma dobbiamo migliorare”

La risolve Zielinski. La fiammata del polacco decide al 90° il derby d'Italia e consolida i nerazzurri al primo posto in classifica con il Milan che rimane a distanza di sicurezza. I nerazzurri rimangono in vetta al campionato di Serie A, spediscono la Juventus a 15 punti dalla vetta con il Milan che rimane in scia. Questo il commento nel post partita Bisseck di rilasciato ai microfoni di InterTV: "Abbiamo vinto la cosa più importante, dobbiamo fare meglio ma la Juventus ha fatto una grande prestazione ma alla fine siamo contenti che abbiamo vinto. Mister e staff stanno facendo un grande lavoro a volte il calcio si decide nella testa, abbiamo fatto bene ma dobbiamo migliorare. Siamo comunque soddisfatti. Bodo? Ho giocato due anni in Danimarca, non è un problema per me, anche in Germania non fa sempre caldo"