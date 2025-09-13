Chiellini: “Quest’anno in attacco abbiamo tante alternative. Su Vlahovic…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente bianconero: "Sono queste le partite per cui uno gioca. Vlahovic? Sta bene, sta facendo bene e Igor lo ha visto bene".
Le dichiarazioni del giocatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter
"Quest'anno davanti abbiamo tante alternative, durante la stagione servono grandi attaccanti e siamo contenti della rosa che abbiamo. Si può giocare in diversi modi, Openda è diverso da David e Vlahovic, si può giocare con un altro attaccante, sicuramente. Bremer o Chiellini? Bremer".
(Dazn)
