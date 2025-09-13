Il giorno del derby d'Italia è arrivato. Torna il campionato, terza giornata di serie A, ed è subito Juventus-Inter. Queste le parole di Julio Cruz raccolte nel pre partita dai microfoni di InterTv: "Sono un po' nervoso, una gara che si sente in Italia ma anche nel mondo. Non è vero che queste partite si preparano da sole. Questa gara è normale che tutti la vogliano giocare, si lavora, si prepara la gara, si guardava come erano messe le squadre in quel momento. Gara che arriva presto in campionato, è appena iniziato tutto. Di cosa c'è bisogno da un punto di vista mentale? Chi gioca nell'Inter ha la testa e tanti giocatori hanno giocato gare di questo livello e saranno tutti pronti per scendere in campo. Bisogna capire anche lo stato di forma dei giocatori. La punizione contro la Juventus? Mi vengono i brividi, sono passati anni e gare, la gente si ricorda di questo, io me la ricordo ma non solo io. Contro la Juventus è sempre una gara sentita, era tanto che vincevamo a Torino, è stata una partita perfetta, per me e per tutta la squadra. Ho fatto gol su punizione e avevamo una Juventus fortissima, prima in campionato, alla prima gara persa. Lautaro e Thuram in attacco? Lautaro e Thuram sono una coppia fortissima e l'hanno fatto vedere. Lautaro è il capitano e si vede l'amore per la squadra che ha, sono una coppia importante anche per il calcio europeo. La cosa buona è che questa partita arriva ad inizio stagione, i giocatori che vanno in nazionale sono preparati anche se andando in sudAmerica devi gestirti per bene perchè sono viaggi lunghi. Ho visto allenare Cristian e allena molto bene, conosce tutti i giocatori e in queste due settimane ha potuto approfondire con chi è rimasto e magari si è potuto mettere in mostra. Esordio Akanji in Juventus-Inter? Non male, ma lui è uno che ha giocato in Premier, deve capire che il calcio italiano è più tattico ma secondo me può apprenderlo rapidamente. Quando uno arriva in una squadra l'aiuto dei compagni conta tantissimo. Lautaro leader? Ha fatto un percorso lungo in pochissimi anni. Quando arrivò in Italia fece un po' di fatica ad entrare ma dopo qualche mese è riuscito a cambiare trovando la continuità anche per diventare capitano. Ha vinto il Mondiale e due Copa America, ha fatto grandissime cose ed è per questo che è diventato quello che è. Anche rinnovare il suo contratto è una scelta d'amore che pochi giocatori fanno oggi, ha dimostrato di amare l'Inter ed è questa la cosa più bella. Lui tra i TOP5 al mondo? I numeri confermano cosi, non è facile essere all'Inter, capitano, bomber e lui lo ha fatto e lo sta dimostrando".