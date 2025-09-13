Thuram a InterTV: “Gara importante per la società, vogliamo portare l’Inter al massimo”

Il giorno del derby d'Italia è arrivato. Torna il campionato, terza giornata di serie A, ed è subito Juventus-Inter. Queste le parole di Marcus Thuram raccolte nel pre partita dai microfoni di InterTv: "Una partita importante per la società e dobbiamo fare il meglio per l'Inter. Mio fratello? Ho sempre voglia di vincere quando metto questa maglia, ci sarà mio fratello ma è una partita come un'altra. Abbiamo sempre avuto la stessa energia di portare l'Inter al massimo"