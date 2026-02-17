FC Inter 1908
Spalletti: “I giocatori della Juventus hanno dimostrato di essere uomini, oggi…”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima di Galatasaray-Juventus di Champions League
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio del match contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha parlato così: "Tutto sembra incandescente e bruciare, qui non c'entra cosa devo diventare, devo essere quello che ci vuole in questo momento, bisogna avere il coraggio giusto"

"Non vi cambierei con nessuna squadra al mondo"? I miei calciatori hanno dimostrato di essere uomini che diventano poi squadra, è la miglior cosa che un allenatore possa ricevere dal suo gruppo"

"Tutto lasciato alle spalle? Abbiamo già lasciato quello è stato, andiamo a giocarci il futuro con le partite di stasera, non con quello che è successo l'altro giorno. Diventerà fondamentale come pressi e come esci dalla loro pressione, sta tutto lì, pressare stringe il campo agli avversari e li fa ragionare in meno tempo possibile, se giochi sotto pressione allarghi il campo e metti in mostra la tua qualità"

"Osimhen ha queste grandi folate fatte di rabbia, fisicità, velocità, è un attaccante completo e forte, abbiamo due centrali che possono contrastarlo"

