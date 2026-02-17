Comolli ha parlato di quanto accaduto nell'intervallo di Inter-Juventus: le parole del dirigente bianconero

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Galatasaray-Juventus, l'AD bianconero Comolli ha parlato di quanto accaduto nell'intervallo di Inter-Juventus: "Rispetto sempre le decisioni dei giudici, aspettiamo di leggere il verdetto, lo sapremo entro domani, e poi decideremo se fare ricorso o no. Mi spiace se ho offeso delle persone, la reazione è stata eccessiva ma devo difendere il mio club. Abbiamo subito un'ingiustizia"

"Marotta ha detto che Chiellini è giovane e inesperto? Non rispondo a dirigenti di altri club, parliamo di presente e futuro. Per me Chiellini è bravo fuori dal campo come lo era in campo, rappresenta il presente e il futuro del calcio italiano. Più ci saranno giovani dirigenti come Chiellini meglio sarà per il calcio italiano, per la mia esperienza ne ho visti pochi così talentuosi, quelli che vivono nel passato non mi interessano"

"Dobbiamo mostrare personalità stasera, a San Siro abbiamo dimostrato un'incredibile personalità. Prima parlavo con Kostic, ho chiesto a descrivermi una partita tra Fener e Gala e mi ha detto che è impossibile ma bisogna viverla e dobbiamo fare così"

"Bastoni si è scusato, questo distende i toni? Non posso commentare, è stata una scelta, a noi spiace per Kalulu che è lui che sarà squalificato, noi pensiamo sia ingiusto. Kalulu si è comportato bene ed era frustrato post partita, è estremamente ingiusto"

"Ci saranno passi ufficiali contro Rocchi? Vogliamo solo collaborare con le autorità per migliorare il sistema, non è una questione di singole persone, non abbiamo voce in capitolo in quel senso. Vogliamo collaborare con Gravina per cambiare un sistema difettoso che non funziona, non è un problema di un singolo individuo, vogliamo migliorare il sistema per il calcio italiano"