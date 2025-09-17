Il commento del tecnico nerazzurro dopo la vittoria sull'Ajax sulla prestazione dei nerazzurri e in particolare sull'esordio in Coppa dell'attaccante

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 23:45)

«Abbiamo dimostrato tanto maturità e che la squadra c'è e capisce i momenti. Buona la prima in Champions, sempre importante partire così in questo tipo di competizione con questo nuovo format».Cristian Chivu ha parlato su Amazon Prime Video dopo la vittoria contro l'Ajax e si è soffermato sulla prestazione dei suoi.

-Cosa le è piaciuto dei suoi ragazzi se dovesse indicare solo una cosa?

Mi è piaciuta la maturità e il fatto che siamo stati nella loro metà campo e abbiamo concesso solo palleggio tra difensori e portiere e abbiamo giocato a uomo. Gli abbiamo tolto la capacità di giocare davanti alla nostra area.

-Questa è la sua Inter?

È l'Inter, una squadra che ha esperienza, che ha voglia di fare bene, che vuole riscattarsi dopo il negativo dell'ultimo periodo. Una squadra che cerca di mettersi in mostra e va dato merito a questi ragazzi, sono eccezionali.

-Le domande sull'identità è per vedere la sua, non c'era critica o polemica...

Sono sempre le solite domande.

-Mi sta dando della banale (ride.ndr) non faccio mai più queste domande...

Quello mai, tra l'altro mia moglie è una giornalista...

-Sei stato capitano dell'Ajax e hai mandato in campo Esposito che sembra pronto per l'Inter...

Un uomo vero, un giocatore che per come si allena, per come si è calato subito in questa realtà e per quello che sta facendo si merita i nostri elogi. Alla prima in CL, alla sua età, una grande partita. Ho detto dall'inizio che ho 4 attaccanti forti e che fanno il massimo per lavorare per questa squadra. Poi sono contento se segnano perché un attaccante che fa gol vive giorni felici. Pio oggi deve prendersi tutti gli elogi, ha fatto una grande partita. Stessa intensità per 90 minuti. Contento anche per Bonny: ha giocato poco ma è sempre sul pezzo. Poi due gol di testa, non è di solito il suo ma lo sta facendo. La carta d'identità non esiste per un 20enne e neanche per un 36enne.

(Fonte: Amazon)