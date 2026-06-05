Il tecnico dell'Inter ha anche raccontato un aneddoto in merito al riposo e al fatto di pensare sempre al lavoro

Marco Astori Redattore 5 giugno - 09:58

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"Se mi sono riposato durante la stagione? No, però è stato bello: per me dormire 5-6 ore basta, almeno credevo". Così Cristian Chivunel corso dell'intervista concessa ad Andrea Marinozzi per DAZN: il tecnico dell'Inter ha anche raccontato un aneddoto in merito al riposo e al fatto di pensare sempre al lavoro.

"Il problema è quando entri a giocare ogni tre giorni: è dura perché finisce una partita ma non hai tempo di pensare a niente perché dopo 72 ore ne hai un'altra. Una sera mi sono addormentato a vedere una partita e mia figlia è entrata in camera bussando alla porta.

Mi sono spaventato perché pensavo di essere in un albergo con la squadra e che ero in ritardo a una riunione o a un pranzo. Non è semplice ma è bello: ti tiene vivo, nel bene e nel male è sempre la prossima quella che conta".