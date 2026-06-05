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fcinter1908 news interviste Chivu: “Mercato? Tutto pianificato: ci sono piani A e B in ogni ruolo. Poi arriva agosto…”

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Chivu: “Mercato? Tutto pianificato: ci sono piani A e B in ogni ruolo. Poi arriva agosto…”

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha parlato anche di quello che sarà il mercato estivo
Andrea Della Sala Redattore 

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha parlato anche di quello che sarà il mercato estivo:

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Getty Images

Un portiere, un difensore, un centrocampista, un esterno: è questa la sua lista della spesa?

«Non faccio mercato in questa sede, quello tocca ai dirigenti, ma c’è sempre bisogno di giocatori per migliorarsi e, perché no, dare segnali al gruppo e all’ambiente. Abbiamo pianificato tutto, ci sono piani A e piani B per ogni ruolo, ma poi arriva agosto e può succedere di tutto perché si possono creare situazioni che non ti aspettavi. Tra l’altro, nell’estate del Mondiale tutto può diventare un’agonia...».

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