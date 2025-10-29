Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Fiorentina: : "La cosa più improtante è la partita di stasera. Abbiamo lavorato per fare una buona prestazione e una buona gara. Bisseck? Ho tanti difensori bravi, chi per esperienza, chi per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni. Bisseck è una soluzione valida, l'avevamo provato in Belgio a fare il centrale dei tre nel secondo tempo ed è andata abbastanza bene. Vedremo oggi come andrà, ma è un giocatore con tutte le caratteristiche per fare quel ruolo.
Chivu: “Bisseck ha tutto per fare il centrale. Non possiamo cascare nelle ingiustizie”
Il tecnico dell'Inter presenta così la sfida contro la Fiorentina: "Abbiamo lavorato per fare una buona prestazione"
Calhanoglu? Un giocatore importante, che ha fatto vedere il suo valore e sta dimostrando anche in questa stagione che è una soluzione valida. Abbiamo altre alternative in quel ruolo, anche Barella ha fatto bene quando ha giocato davanti alla difesa, anche Zielinski quando si convince di essere una soluzione utile in quel ruolo. Sono giocatori voluti, centrocampisti che possono fare più ruoli.
I gol incassati? C'è un autocontrollo e una disciplina che bisogna migliorare, non possiamo subire o cascare nelle ingiustizie o in cose negative di una partita, bisogna essere presenti dal punto di vista mentale per 95-100 minuti. Non possiamo farci sfuggire momenti importanti che determinano una partita".
