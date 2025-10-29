Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Fiorentina: : "La cosa più improtante è la partita di stasera. Abbiamo lavorato per fare una buona prestazione e una buona gara. Bisseck? Ho tanti difensori bravi, chi per esperienza, chi per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni. Bisseck è una soluzione valida, l'avevamo provato in Belgio a fare il centrale dei tre nel secondo tempo ed è andata abbastanza bene. Vedremo oggi come andrà, ma è un giocatore con tutte le caratteristiche per fare quel ruolo.