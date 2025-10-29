Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Il momento è questo qui, il presidente ci è sempre vicino e fa sentire il suo appoggio. Dobbiamo assolutamente fare di più. La piazza giustamente critica, è una situazione dove noi dobbiamo imparare a non cogliere le provocazioni che vanno oltre la rabbia. Dobbiamo sicuramente trovare la strada, Pioli è esperto e ha tutta la nostra stima e fiducia, lo abbiamo scelto per un percorso lungo. Insieme a lui abbiamo lo staff, la dirigenza, la presidenza, per inculcare serenità nella testa dei giocatori. Ci manca questo più di tutto, serenità e tranquillità che risultato dopo risultato può venire a mancare. La rabbia degli ultimi 20 minuti contro il Bologna può essere un buono spunto".