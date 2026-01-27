il tecnico dell'Inter presenta la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: "Vogliamo fare una grande partita"

Fabio Alampi Redattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 18:56)

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund: "Questa è un'altra competizione dove siamo un po' indietro, magari avevamo aspettative diverse ma ci siamo messi da soli in una situazione che non è il massimo perchè non dipende solo da noi, ma anche da altri. Siamo consapevoli che vogliamo fare una grande partita per portare a casa quello che ultimamente ci è mancato".

"Entriamo in campo per vincere come sempre, essere dominanti e fare una grande prestazione, poi a fine partita vedremo come siamo messi. Il Borussia Dortmund? Per tradizione, storia, per quello che rappresenta per il calcio europeo, è una squadra top e siamo consapevoli che giocare in questo stadio non è mai sempllice. Sono poche le squadre che riescono a ottenere risultati e vincere. Cercheremo di fare del nostro meglio per portare a casa il risultato".

"Barella? Non è partito, quindi sta a casa! Ha avuto un risentimento muscolare, abbiamo deciso di non rischiarlo, si è fermato in allenamento e non l'abbiamo convocato. Calcoli sulla formazione? Noi non abbiamo tempo di fare calcoli, si gioca spesso, si cerca di mettere la miglior formazione possibile per affrontare una partita del genere. Lautaro titolare? Non lo so".