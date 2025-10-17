Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del big match di domani contro la Roma

Marco Astori Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 14:29)

Dopo la conferenza stampa di oggi, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del big match di domani contro la Roma: "Sono due squadre che hanno qualità e ambizioni, ambiscono di arrivare in alto e di dare continuità alle ultime partite: bisogna essere pronti, non è facile per nessuna delle due.

Noi non dobbiamo mai cambiare, poi ci sono gli avversari: sappiamo tutti cosa porta Gasperini, è un grande allenatore che tutti stimiamo moltissimo. Sappiamo la sua idea di gioco, sarà una bella partita. Se c'è qualcosa in comune col mio calcio? Non lo so. Io sono all'inizio, lui è un'ispirazione per noi giovani perché ha portato qualcosa che nessuno aveva il coraggio di fare in Italia. Tanto di cappello per il suo lavoro e per la sua innovazione, tutti noi giovani copiamo le sue idee.

Io mi sono trovato bene con lui da calciatore, giocavamo a tre, ricordo bene la preparazione con lui: ero meravigliato dalla condizione fisica che avevo acquisito e dalla brillantezza. Poi i risultati non sono stati quelli che ci aspettavamo: è stato un dispiacere, aveva bisogno di tempo per mettere in pratica le sue idee.

Roma è stato un capitolo importante per me, è stata un'esperienza meravigliosa: mi ha fatto crescere, all'epoca era il campionato più forte del mondo. Tornare all'Olimpico fa sempre effetto. I giocatori sono tornati bene senza problemi: gli unici sono Darmian e Di Gennaro. Thuram non ha ancora ripreso, a breve inizierà a fare la riatletizzazione perché sta meglio, ha iniziato già a correre: speriamo di averlo presto. Chi gioca con Lautaro? Chi ha detto che gioca Lautaro (ride, ndr)? Abbiamo tre attaccanti, vediamo domani chi giocherà".