Francesco Totti, ex attaccante, capitano e leggenda della Roma, è intervenuto all'interno del format "Prime Sport", condotto dall'ex compagno di squadra e amico Luca Toni. Tra i vari momenti della sua carriera riproposti, c'è spazio anche per il calcione rifilato a Mario Balotelli in occasione della finale di Coppa Italia del 2010:
Totti: “Il calcione a Balotelli? Lo covavo da tempo. Fenomeno e arrogante, ma poi…”
L'ex capitano della Roma è tornato sull'episodio del 2010, quando si fece espellere per un brutto fallo sull'ex attaccante dell'Inter
"Era una cosa che covavo da tempo. Ogni volta che giocavo contro di lui faceva un po' l'arrogante, il presuntuoso. Era giovane ed era un fenomeno, e quando sei giovane magari entri un po' in punta di piedi, invece lui era spavaldo. In quel momento non stavo giocando la finale, ho accumulato tutte le volte che avevamo giocato contro e non ci ho visto più.
Il mio obiettivo quel giorno non era pareggiare la partita, pensavo solo che se mi fosse capitato avrei colto l'occasione per mandarlo in curva. Poi l'ho sentito e gli ho chiesto scusa e l'abbiamo buttata sul ridere. Ma gli ha detto bene che non l'ho preso bene...".
