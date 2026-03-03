Chivu: “Partita di attesa e non bella. Derby? Faremo la conta e saremo pronti”

Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo lo zero a zero di Como nella semifinale di andata di Coppa Italia

Alla fine della partita tra Como e Inter(zero a zero nella semifinale di andata di Coppa Italia), Cristian Chivu ha risposto alle domande dei giornalisti e degli opinionisti di Mediaset. Questo è quanto ha detto il tecnico su Canale 5:

-Volevo chiedere, nel preparare la partita, quando affronti il Como, come la prepari in fase di possesso?

Avevamo qualche emergenza e abbiamo fatto qualche cambio. Per la prima volta abbiamo giocato con due trequartisti sotto la punta. Abbiamo cambiato anche modo di difendere, soprattutto nella nostra metà campo. Abbiamo cercato di andarli a prendere a uomo nella loro metà campo, ma eravamo in ritardo a salire col quinto sul loro terzino sinistro. Poi loro con due attaccanti ci mettevano in difficoltà. Sono bravi a palleggiare, sono brevilinei, ti attiravano per attaccarti nello spazio. Siamo stati bravi a capire cosa dovevamo fare in alcune occasioni in cui abbiamo avuto fortuna. Per l'impegno e per non aver avuto nemmeno tanto tempo a disposizione nel preparare questa partita, perché abbiamo giocato dopo 72 ore, con una rifinitura blanda, merito dei ragazzi che hanno recuperato in fretta. Stanno cercando di fare del loro meglio dando il massimo e sapendo che a volte bisogna accettare anche un pari contro squadre così che sanno fare molte cose.

-Fabregas ha detto che avete fatto una partita diversa perché di solito siete una squadra dominante. Quanto sta mancando Lautaro e quanto serve Thuram?

Oggi avevamo solo Esposito e Thuram a disposizione e abbiamo deciso di fare un po' e un po'. Bonny ha qualche problema dopo la gara col Genoa, Lautaro mancherà ancora un po' e quindi dobbiamo fare di necessità virtù e i ragazzi sono stati bravi a percepire la difficoltà e hanno fatto quello che si poteva fare oggi. Anche se non è stata una partita da Inter o bella da vedere.

-Avevi solo Esposito e Thuram e hai cambiato modo di giocare. E non siete andati sulle fasce. Pensi di ripetere questa cosa nel derby?

Troppi complimenti ragazzi. Preferisco quando mi criticate: ormai sono abituato. È stata una partita di attesa da parte nostra e del Como perché loro andavano in difesa a cinque e lasciavano +1 davanti come schermo. Non è stata una bella partita perché non era facile trovare lo spunto necessario. Anche loro hanno faticato a palleggiare, ci attaccavano la linea con inserimenti da dietro. Siamo stati bravi a leggerli e anche a cercare di mettere in campo le nostre qualità. Ma non era semplice. Era la prima volta che impiegavamo questo tipo di costruzione e non è facile se non ci lavori. Due play come Diouf e Frattesi improvvisati in quel ruolo con Davide che magari lo sa fare meglio. Cambia tanto. Poi per il derby non lo so. Faremo la conta di quella che siamo ma saremo pronti per affrontare il derby.

