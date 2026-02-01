Chivu a InterTV: “Abbiamo voglia di esser competitivi, ci sono margini di miglioramento”

L'Inter di Chivu tiene il passo. Contro la Cremonese arriva la settima vittoria esterna consecutiva per i nerazzurri che risolvono la gara nei primi 45 minuti andando in gol con Lautaro Martinez e ZIelinski. Napoli a distanza di sicurezza ora la palla passa a Juventus e Milan. Queste le parole di mister Chivu nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Per la maturità per capire che ci sono modalità e modi per portare a casa una partita importnate, abbiamo giocato molte partite a gennaio e sarà cosi anche a febbraio, bisogna capire i momenti e i modi per portare a casa una vittoria. Non è mai semplice poi marciare e nella ripresa c'è stato un calo dell'atteggiamento ma è normale e sono contento di questi ragazzi che stanno facendo il massimo. Quello che non voglio che ci si abitui a tenere i ritmi bassi, questa squadra ha bisogno di ritmi alti, ci sta però ogni tanto interpretare queste gare in maniera diversa e quando vedo che succedono detemrinate cose intervengo per correggere. Ci sono margini di miglioramento. Continuità? Abbiamo voglia di esser competitivi, vogliamo aggiungere a quello che di buono è stato fatto perchp questa squadra è sempre competitiva e vuole migliorare sempre. Mercoledi avremo la prossima partita speriamo di recuperare energie perchè vogliamo onorare la competizione, lavoreremo per farci trovare pronti"