L'Inter perde anche al ritorno a San Siro e viene eliminata dalla Champions dal Bodo Glimt: le parole di Chivu

Matteo Pifferi Redattore 24 febbraio - 23:36

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bodo Glimt, Cristian Chivu ha parlato così del match di San Siro:

"Abbiamo provato dall'inizio in tutti i modi, il Bodo è molto ben organizzato, 10-11 giocatori sotto la linea della palla. Non aver subito l'1-0 ha creato un comfort mentale a loro, non ho niente da rimproverare ai ragazzi, hanno cercato in tutti i modi di farcela. Loro avevano più energie delle nostre, abbiamo cercato di sbloccarla, non ci siamo riusciti. C'è tanta amarezza, ci abbiamo provato ma il Bodo aveva più energia delle nostra, hanno sfruttato il vantaggio del 3-1 e bisogna fare i complimenti a loro, hanno meritato di passare il turno"

Analisi complessiva sulla Champions: il primo obiettivo era il campionato?

"L'obiettivo è essere competitivi, in Champions non ci siamo riusciti. Abbiamo vinto 4 partite di fila, abbiamo perso punti nonostante buone prove. In Champions il livello è alto, se non trovi concretezza e lucidità trovi avversari che ti puniscono al primo errore"

Ritmo basso nel primo tempo: non hai pensato ad un cambio ruolo Barella-Zielinski?

"Abbiamo forzato un po' le giocate quando guadagnavamo campo, all'intervallo ho chiesto di avere più pazienza, di girare più veloce la palla per destabilizzare il 4-4-2 veramente denso e organizzato. Abbiamo fatto qualche cross, quando siamo entrati in area abbiamo avuto chance ma non abbiamo trovato il passaggio giusto o il movimento adatto. Con più concretezza e lucidità potevamo sbloccarla, ci abbiamo provato in tutti i modi con tutti i nostri limiti oltre ai pregi, peccato perché se avessimo segnato l'1-0 avremmo messo più pressione a loro"

Non si è vista l'energia giusta, è mancata la scintilla

"Le energie sono difficili da trovare quando giochi ogni tre giorni, potevamo attaccare meglio o diversamente. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno cercato in tutti i modi, se riuscivamo a sbloccarla potevamo trovare qualche energia in più. Avevano 10 giocatori in area, c'è amarezza, volevamo passare il turno perché l'obiettivo era quello di essere competitivi. In tre mesi loro hanno giocato 4 partite in Champions e le hanno fatte bene"