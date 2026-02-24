Luis Henrique a InterTV: “Abbiamo fatto di tutto per fare gol, ora pensiamo al campionato”

Non riesce l'impresa ai nerazzurri che dopo la sconfitta patita in Norvegia perde anche al Meazza davanti al suo pubblico per 2 a 1. Una gara poco brillante da parte dei nerazzurri che nel doppio confronto hanno subito la grande forza atletica degli avversari che hanno saputo contenere e colpire in ripartenza. Queste le parole di rilasciate Luis HErnique ai microfoni di InterTV nel post partita: "Abbiamo fatto di tutto per fare gol contro una squadra forte e non ci siamo riusciti penso che loro abbiano meritato. Abbiamo fatto il posssibile ma siamo stati sfortunati, il calcio è cosi, ora guardiamo il campionato perchè è importante. Dobbiamo fare di tutto per vincere e arrivare fino alla fine"