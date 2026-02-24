Hauge: “È stato incredibile. L’Inter è una squadra fantastica. Siamo orgogliosi”

Al termine di Inter-Bodo, Jens Petter Hauge ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore norvegese: "Per noi è stato incredibile. Sapevamo che sarebbero state molto dure contro l'Inter che è una squadra fantastica e ha esperienza in questo tipo di gare. Abbiamo fatto una grande partita in casa e oggi abbiamo difeso bene. Ora sono molto contento a Bodo, abbiamo fiducia in questo progetto. Veniamo dall'estremo nord e sono felice di far parte di questo percorso. Siamo molto umili e orgogliosi, lavoriamo tanto uno per l'altro".