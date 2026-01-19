Cristian Chivu, ai microfoni di UEFA TV, ha parlato del suo rapporto con Pio Esposito , conosciuto ai tempi del settore giovanile dell'Inter e ritrovato ora in Prima Squdra: "Io con lui ho lavorato per tre o quattro anni, già veniva in Primavera anche da sotto età.

Se qualcuno ha qualcosa in più bisogna farlo soffrire un po' di più, bisogna metterlo in difficoltà. Ha avuto il coraggio e la personalità di far vedere che è un giovane che ha tanta fame e tanta voglia. In una squadra come l'Inter vuole esserci e ci sa stare".