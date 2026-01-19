Pio Esposito, attaccante dell'Inter, è il protagonista dell'ultima puntata di "UCL Show", il magazine dedicato alla Champions League pubblicato su UEFA TV: "Il numero 94 è legato al quartiere dove sono nato, che si chiama Rione Cicerone. Quando entri c'è un murales con la scritta 'Cicero 94', è il numero simbolo del quartiere".
Esposito: “Il primo gol in Champions League un’emozione particolare. Il consiglio di Chivu…”
"Sicuramente prima di arrivare la prima volta nello spogliatoio avevo un po' l'ansia di farmi conoscere, di rompere subito il ghiaccio. Il miglior consiglio che mi è stato dato nell'ultimo periodo è stato quello del mister Cristian Chivu: mi ha detto di non pensare troppo, in generale. Lo conosco da tanti anni perché nel suo primo anno da allenatore ha allenato me e i miei compagni nell'U14 all'Inter".
"Il primo gol in Champions League? È stata un'emozione particolare, pochi minuti prima avevo sbagliato un gol "facile", ero un po' agitato, ma credo di essere stato bravo a non mollare. E poi, in quella situazione, ringrazio ancora Bonny, che con lo sguardo mi ha cercato e mi ha passato la palla, e così ho segnato il mio primo gol in Champions League".
