L'attaccante dell'Inter si racconta al magazine di UEFA TV, dal debutto europeo alle gioie in maglia nerazzurra

Fabio Alampi Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 19:50)

Pio Esposito, attaccante dell'Inter, è il protagonista dell'ultima puntata di "UCL Show", il magazine dedicato alla Champions League pubblicato su UEFA TV: "Il numero 94 è legato al quartiere dove sono nato, che si chiama Rione Cicerone. Quando entri c'è un murales con la scritta 'Cicero 94', è il numero simbolo del quartiere".

"Sicuramente prima di arrivare la prima volta nello spogliatoio avevo un po' l'ansia di farmi conoscere, di rompere subito il ghiaccio. Il miglior consiglio che mi è stato dato nell'ultimo periodo è stato quello del mister Cristian Chivu: mi ha detto di non pensare troppo, in generale. Lo conosco da tanti anni perché nel suo primo anno da allenatore ha allenato me e i miei compagni nell'U14 all'Inter".

"Il primo gol in Champions League? È stata un'emozione particolare, pochi minuti prima avevo sbagliato un gol "facile", ero un po' agitato, ma credo di essere stato bravo a non mollare. E poi, in quella situazione, ringrazio ancora Bonny, che con lo sguardo mi ha cercato e mi ha passato la palla, e così ho segnato il mio primo gol in Champions League".