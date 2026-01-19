"Servono intensità, attenzione, coraggio, personalità. In Champions non è mai semplice, cercheremo di essere all'altezza della competizione e di ciò che è stato creato in Europa negli ultimi anni. In generale, cercheremo di essere la nostra miglior versione".

"Dobbiamo fare la partita e capire i momenti, dobbiamo essere dominanti e fare le cose che sappiamo fare. Servono attenzione e concretezza. Bisogna tirare fuori responsabilità e personalità e capire i momenti della partita. Dopo il Liverpool siamo cresciuti, ho visto una squadra che ha voglia di mettere in campo tutto quello che ha, costruendo un'identità per portare a casa il risultato".