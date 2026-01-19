FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Chivu a ITV: “Servono attenzione e personalità, vogliamo essere dominanti”

news

Chivu a ITV: “Servono attenzione e personalità, vogliamo essere dominanti”

Chivu a ITV: “Servono attenzione e personalità, vogliamo essere dominanti” - immagine 1
Ai microfoni di Inter TV, Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della partita di San Siro in Champions League tra Inter e Arsenal
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di Inter TV, Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della partita di San Siro in Champions League tra Inter e Arsenal:

Chivu a ITV: “Servono attenzione e personalità, vogliamo essere dominanti”- immagine 2

"Servono intensità, attenzione, coraggio, personalità. In Champions non è mai semplice, cercheremo di essere all'altezza della competizione e di ciò che è stato creato in Europa negli ultimi anni. In generale, cercheremo di essere la nostra miglior versione".

Chivu a ITV: “Servono attenzione e personalità, vogliamo essere dominanti”- immagine 3

"Dobbiamo fare la partita e capire i momenti, dobbiamo essere dominanti e fare le cose che sappiamo fare. Servono attenzione e concretezza. Bisogna tirare fuori responsabilità e personalità e capire i momenti della partita. Dopo il Liverpool siamo cresciuti, ho visto una squadra che ha voglia di mettere in campo tutto quello che ha, costruendo un'identità per portare a casa il risultato".

(Fonte: Inter TV)

Leggi anche
Akanji: “Arsenal? Forti sui calci piazzati. Ci servono punti dopo due sconfitte in CL...
Chivu: “Vogliamo dominare le partite e inserire giovani. I nuovi acquisti devono in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA