Ai microfoni di Inter TV, Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della partita di San Siro in Champions League tra Inter e Arsenal:
"Servono intensità, attenzione, coraggio, personalità. In Champions non è mai semplice, cercheremo di essere all'altezza della competizione e di ciò che è stato creato in Europa negli ultimi anni. In generale, cercheremo di essere la nostra miglior versione".
"Dobbiamo fare la partita e capire i momenti, dobbiamo essere dominanti e fare le cose che sappiamo fare. Servono attenzione e concretezza. Bisogna tirare fuori responsabilità e personalità e capire i momenti della partita. Dopo il Liverpool siamo cresciuti, ho visto una squadra che ha voglia di mettere in campo tutto quello che ha, costruendo un'identità per portare a casa il risultato".
(Fonte: Inter TV)
